FOTOD | UAZ tutuvustas Venemaa esimest kommertshübriidi

Uljanovski autotehas (UAZ) tutvustas täna Jekaterinburgis esimese vene kommertshübriidi prototüüpi, mis on tehtud seeriamudeli UAZ profi baasil, teatas autotehase emafirma Sollers.

Prototüüp saab liikuda kolmel režiimil (elekter, bensiin ning kombineeritud). Kombineeritud režiimil on kütusekulu 7,6 liitrit 100 kilomeetri läbimiseks ning ühe tankimisega saab läbida kuni 855 kilomeetrit. Edaspidi peaks läbitav vahemaa jõudma 1000 kilomeetrini.

Vaid elektriga on auto suuteline läbima kuni 74 kilomeetrit.

Kombineeritud süsteem lülitub sisse, kui auto liikumiskiirus on 50 km/h.

UAZi peadirektor Vadim Švetsov kinnitas pressiteates, et firma plaanib sõidukit eksportida globaalsetele turgudele, nende seas Euroopasse ja Hiinasse. Švetsovi sõnul on Venemaa elektriautode tootmise edu võtmeküsimus akude tootmise lokaliseerimine, mis lubaks tootmiskulusid vähendada kuni 150 euroni ühe KW koht. Ning lubaksid konkurentsivõimeliselt maailmaturule toota nii akusid kui elektrisõidukeid.