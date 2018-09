FOTOD | Uhke eraliivarannaga villa müügis. Lukus oleva kinnistu müüja on salapärane Eesti kodakondsusega mees

Ei ole Eestis just palju neid inimesi, kes suudaks maja eest välja käia 1 799 000 eurot. Ühe Eesti suurpanga kiirkalkulaator näitab, et kui võtad pangast laenu 30 aastaks ja panen ise sisse 30% ehk 539 700 eurot, siis on 3,5-protsendilise interssi puhul kuumakse 5655 eurot. Nii palju siis hinnast. Mida aga selle eest saab?

Esiteks 468-ruutmeetrise maja, mis näeb nii seest kui väljast täitsa kena välja. Luksuslik villa, nagu kuulutuses kirjas, on ehitatud 2014. aastal. Krundi suurus on lausa 21 000 ruutmeetrit. Hetkel on kaks krunti kinnistusraamatus eraldi - üks maja all, mida on umbes 2000 ruutmeetri jagu ja teine, suurem krunt, ümbritseb seda. Kogu selle ilu ümber on omakorda Muraste looduskaitseala.

Maja aed on kujundatud terrasside ja aiaga, kust leiab ka puuviljapuid ja -põõsaid.

Maja sees on tavapärastele tubadele lisaks jõusaal. Garaaž mahutab kolme autot. Teisel korrusel on suur magamistuba ja kolm tavalist magamistuba. Igal ühel oma vannituba. Lisaks on ka pere- ja meediatuba. Teisel korrusel on ka kaks suurt rõdu vaatega merele.

Nagu kombeks, ei ole sellised hooned niisama igale ühele vaatamiseks ja Google Streetview autole pildistamiseks. Maja asub erateel mis on tõkkepuuga eraldatud. Majal on oma liivarand. Kuulutuses hõigatakse, et see on elegantseim villa Eestis.

Kes on Shawn Erich Lake?