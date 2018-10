FOTOD | Ülemiste City arendaja teeb esimese projekti linnakust väljas. Avatakse ühistöötamise kontor Tallinna kesklinnas

„Technopolis Ülemiste jaoks on tegemist ajaloolise sammuga, enam kui kaheksa tegevusaasta jooksul tegutseme esmakordselt Ülemiste City linnaku piiridest väljaspool," märkis Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov. „Ühtlasi toome sellega Eestisse rahvusvahelise jagatud kontoripindade kontseptsiooni UMA, mis on end juba edukalt tõestanud Skandinaaviamaade pealinnades."

Jagatud kontor tegutseb põhimõttel, et seal on tagatud kõik traditsioonilise kontori võimalused, alustades kvaliteetsest Wifi-ühendusest, kohvinurgast, printimise- ja koristusteenusest kuni koosolekuruumide kasutamiseni välja. Kuid erinevalt pikaajalise üürilepinguga kontoripindadest on keskkonna eeliseks paindlikkus. See tähendab, et võimalik on üürida ühte töölauda avatud ruumis üheks päevaks või mitmekohalist privaatkontorit aastateks ning töökohtade arvu saab vastavalt ettevõtte vajadusele ka väga kiiresti muuta.

„Veel üks oluline aspekt coworking kontorite juures on koostöö ise," lisab Jostov. „Keskkonnas, kus tegutseb kõrvuti palju erineva tausta ja oskustega inimesi, on võimalused tõenäolisemad tekkima, mis on üks sellise keskkonna põhieesmärke. Näiteks on UMA kontseptsiooni sisse kirjutatud n-ö kogukonna juht, kes hakkab igapäevaselt tegelema suhtevõrgustike arendamisega ja korraldama erinevaid ühisüritusi."