FOTOD | Ülemiste City arendaja võttis linnaku esimeste kodude rajamiseks üle 10 miljoni laenu

Lurichi kvartali 13-korruseline üürikorteritega maja ja 8-korruseline bürootorn ehitatakse aadressile Valukoja tänav 10 vanade Dvigateli müüride vahele esinduslike Öpiku majade kõrvale. Hooned peaksid valmima 2020. aasta esimeses pooles, mille järel saab moodne linnak ööpäevaringse elutegevuse.

Mainor Ülemiste juhi Margus Nõlvaku sõnul plaanitakse Ülemiste City esimest eluhoonet ja selle kõrval asuvat bürootorni ehitama asuda juba sel sügisel. „Lurichi maja nime kandvas 13-korruselises hoones hakkab asuma 82 üürikodu, mis on märgilise tähendusega seni vaid ärilinnakuna toiminud Ülemiste Citys," ütles Nõlvak. Kodude kõrvale rajatakse samal ajal ka 8-korruseline büroohoone.

Foto: Ülemiste City

Lurichi majad kerkivad Valukoja 10 tööstushoone ajalooliste paekivimüüride vahele ning ehituse käigus säilitatakse ka sealsed nõukogude aegsed telfrid, mida maja valmimise järel hoovis ka eksponeeritakse. Hoonetekompleksi on projekteerinud Arhitektuuribüroo Pluss.

Ehitust finantseeriv OP Corporate Bank on Soome juhtiv finantsteenuste grupp, mis pakub Eestis teenuseid suurtele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Mainor Ülemiste põhitegevus on Ülemiste City kui Tallinna lennujaama kõrval endise Dvigateli tehase territooriumil asuva Baltimaade suurima ärilinnaku arendamine. Linnaku 36 hektaril on tänaseks välja ehitatud 130 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda, kus enam kui 400 ettevõttes töötab täna üle 10 000 inimese. Aastaks 2025 elab, töötab ja õpib linnakus 20 000 inimest. Ülemiste City linnaosa arendavad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.