FOTOD | Ülemistel avati Eesti põnevaim avalik nõupidamisteruum, mis on juba maailmas tähelepanu pälvinud

"Oleme moodsa Eesti arhitektuuri suured fännid ja tahtsime pakkuda linnakus tegutsevatele inimestele proovimiseks uut loovat paika koosolekute pidamiseks," selgitas Ülemiste Cityt arendava Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak, kelle sõnul on põnev moodulmaja linnakus koosolekute pidamiseks kuu aega tasuta kasutada.

ÖÖD maja on 2016. aastal loodud Eesti arhitektuuripärl, mille vastu on huvi tuntud enam kui poolesajast riigist üle maailma. Tänu peegelduvale fassaadile sulandub hoone hästi ümbritsevasse keskkonda, ent läbipaistvad seinad muudavad kõigest 18-ruutmetrise hoone seest oluliselt avaramaks.

"Ülemiste City koostööpakkumine oli meile suur au, sest selle linnaku innovaatilisus ja energia on meid alati paelunud. ÖÖD nõupidamisteruum keset Valukoja 7 sügis-oaasi mõjub äärmiselt loomuliku ent suurejoonelisena, sobitudes nii kõrvalasuvate modernsete hiiglaste kui ka päevinäinud paekiviseintega. Ennekõike rõõmustab meid aga teadmine, et kõigil soovijail on nüüd võimalus avada ÖÖD peegelmaja uks ning saada osa selle maja olemusest," nentis Andreas Tiik, üks ÖÖD majade loojatest. Ta lisas, et loodetavasti saavad ÖÖD majast alguse lennukad ideed ja linnaklaste inspireerivad edulood.

Ülemiste Citys Öpiku maja kõrval asuv ÖÖD maja on linnaku rahvale ja ettevõtetele suunatud ruum, mis on kohandatud hubasteks koosolekuteks kuni 12 inimesele. Maja ümbritseb rohelust hindavale linnakule omane park koos magusat saaki kandvate õunapuudega.

Foto: Mainor Ülemiste





Foto: Mainor Ülemiste





Foto: Mainor Ülemiste