FOTOD | USA kaubandushiiu juhid käisid president Kaljulaidiga kohtumas

USA suurfirma Walmart juhid käisid koos koostööpartneri, Viljandi Cleveroni esindajatega Kadriorus president Kersti Kaljulaidiga kohtumas.

"Lõunasöögil Kadriorus rääkisime peamiselt sellest, kuidas Eestist on kujunenud digitaalne ühiskond kui sellest, kuidas töö iseloom järgnevatel aastatel muutub ning kuidas see kujundab meie kõigi elamis- ja tarbimisharjumusi," sõnas presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Tema sõnul näeb riigipea Eesti ettevõtluse arengule kaasa aitamist ühe enda ülesandena, "nii olemegi ka varem kohtunud erinevate ettevõtjatega, kes on Eestisse investeerinud või plaanivad seda teha või arendavad muul moel tihedat koostööd meie ettevõtetega," ütles Linnamäe.

Esimene Cleveroni ehitatud pakirobot leidis enda koha Walmartis poes eelmise aasta septembris, kuuaja taguse seisuga oli viis pakirobotit Walmarti erinevates poodides. Cleveroni koduleheküljel on aga kirjas, et plaan on pakiroboteid üle USA Walmarti poodidesse paigutada.

Walmarti esindajad keeldusid Kadriorus kommentaaridest.