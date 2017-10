FOTOD: USAs tuli müüki ühe riigi kuulsama ja eksklusiivsema postikoodiga krunt

Kui sa oled alati unistanud sellest, et elada mäenõlval ja omada üht kõige eksklusiivsemat postikoodi USAs, siis nüüd on sul võimalus osta endale just see krunt. Paraku peab sul olema ka 250 miljonit dollarit. See teeb 6,4 miljonit hektari kohta.

39,2 hektarit maad asub postiaadressil Beverley Hills 90210. Maatükk tuleb koos detaiplaneeriguga, mis võimaldab ehitada ligi 7000-ruutmeetrise häärberi. Kui selline maja ehitada, siis oleks see üks suuremaid Los Angeleses.

Müüja on selle arenduseks sobiva maa jupi kaupa kokku ostnud. Liidetud on kokku 12 maalappi. Müüja võib kaaluda ka maatükkide eraldi müümist. See jääb vaid mõne kilomeetri kaugusele Beverley Hillsi hotellist ja sealt avaneb vaade Coldwateri kanjonile. See on piisavalt suur maalahmakas, et arendaja võib sellest teha ekslusiivse kinnise elamutepiirkonna.

Maakler ütles, et krunt on juba enne müüki tulekut saanud pakkumisi, pärast avalikuks tulekut on veel rikkureid välja ilmunud.

Paraku ei saa sellest 7000 ruutmeetrisest majast piirkonna suurim, sest investor Nile Niami rajab Bel Airi parasjagu 500 miljonit dollarit maksvat 9300-ruutmeetrist villat.

Fotod on leitavad siit.