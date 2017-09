FOTOD | Vaata, kui palju erootikakuningas kuus teenis. Kes on aga põnev perekond, kes omab Playboy häärberit?

Täna tuli teade, et lahkus legendaarne Playboy eestvedaja Hugh Hefner. Ehkki ajakirjal ja brändil üldiselt ei ole olnud kerged aastad, siis päris vaesena mees siit ilmast ei lahkunud. Hea ülevaate tema tuludest ja kuludest annavad lahutusdokumendid. Kui rikas ta siis oli? Vähe teada on ka fakt, et mees ei omanud tegelikult kuulsat Playboy häärberit. Kes on selle tänane omanik?

Hugh Hefneri vara väärtust on keeruline hinnata, aga mitmete allikate põhjal võib öelda, et elu lõpus oli tal vara umbes 50 miljoni dollari eest. 2009. aastal toimus Hefneri lahutusprotsess, kus ta esitas enda tulude-kulude kohta väga täpsed andmed ja siis oli tema vara väärtus 43 miljonit dollarit. Playboy tippaegadel oli tal hinge taga isegi üle 200 miljoni dollari. Kahjuks ei läinud ajakirja välja andnud firmal viimasel 10-15 aastal eriti hästi. Ajakirja müüginumbrid kukkusid hoogsalt. Alates 2000. aastast kuni 2010. aastani kukkus Playboy aktsia hind 80%. 2011. aastal osteti firma tagasi erakätesse. Ostjaks Hefner ise koos riskikapitalifirmaga Icon Acquisition Holdings. Hiljem ostis Iconi osa välja teine fond Rizvi Traverse. Surma hetkel omas Hefner 35% Playboy brändist ning 100% ajakirjast.

Playboy häärberi tänastest omanikest on juttu allpool, aga Hefner ei ole seda kunagi omanud ehkki selline on levinud arvamus. Seda omas Playboy Enterprises ja Hefner maksis igakuist renti ja ka kommunaalkulusid. Ta maksis ka toidu ja seal toimunud pidude eest. Aastas oli rendimakse tavaliselt miljon dollarit. 2016. aastal teatas Playboy Enterprises, et häärber on 200 miljoni dollariga müügis. Võrreldav kinnistu samas piirkonnas maksnuks 60-80 miljonit dollarit. Aga maailmas on ju vaid üks Playboy häärber. Maja lõplik müügihind kujunes aga tunduvalt väiksemaks.

Rikaste ja edukate rahaasjad hoitakse reeglina suure saladuskatte all. See on igati normaalne ja loogiline. Välja tulevad need lahutusprotsessi käigus. Nii juhtus ka Hefneriga 2009. aastal. Kohtupaberites lõi ta oma tulud ja kulud lahti nii:

Sissetulek kuus:

Playboyst saadav tasu: 116 667 dollarit;

Sotsiaalkindlustus: 1896 dollarit;

Dividendid ja intressid: 121 099 dollarit;

Kinnisvara välja rentimine: 17 058 dollarit;

Sissetulek HMH Productionsist: 15 808 dollarit;

Pensioniga seotud tulu: 413 dollarit;

Muu teadmata tulu: 17 639 dollarit;

Kuu sisstulek kokku: 290 580 dollarit

Vara:

Sularaha - 306 548 dollarit;

Aktsiaid ja võlakirju: 36 802 558 dollarit;

Ühine arve anonüümse isikuga: 6 122 990 dollarit;

Vara väärtus kokku: 43 232 096

Millele raha kulub?

Rent (selle sees on ka toidukaubad, kodukaubad, kommunaalkulud, telefon, internet jne): 53 593 dollarit;

Toit (umbes): 18 000 dollarit;

Meelelahutus: 25 000 dollarit;

Kulud laste kolledžile: 10 130 dollarit;

Tervishoiukulu: 3215 dollarit.

Kokku kulud: 56 345 dollarit

Playboy häärberil on põnev omanik

2016. aasta juunikuus ostis Daren Metropouluse nimeline mees 110 miljoni dollariga (tema isa raha) Playboy häärberi. Selle juures oli lisatingimus, et Hugh Hefner võib majas elada kuni elu lõpuni. Täna tuli teade 91-aastaseks elanud erootikakuninga surmast. Kes on see 33-aastane majaomanik, kellele kõik see luksus nüüd kuulub ja kust leidis ta 110 miljonit dollarit?

Esiteks ei ole Daren naabruskonnas uus nägu. Kaheksa aasta eest ostis ta 18 miljoniga Playboy hääberi kõrval asuva uhke kinnistu. Ta tunneb niisiis piirkonda ja tema visioon on kaks krunti üheks megakinnistuks liita.

Metropoulos on miljardärist ärimehe C. Dean Metropoulose poeg ning endine Pabst Brewing Company juht. Olgem ausad, Daren võitis geneetilise loterii ja sündis rikkasse perekonda. Tema isa on tuntud selle poolest, et ostab tuntud, kuid millegi tõttu hädas olevaid brände ja aitab neil jalule saada. Siis müüb ta need tihti suure kasumiga maha. Nii on ta jalad alla aidanud Hostessile, Bumble Bee Tunale, Pabstile ja Chef Boyardeele.

Dareni isa sündis Kreekas ja kolis koos perega Ameerikasse, kui ta oli 10-aastane. Täna kutsutakse teda „Härra riiulipind", sest tema tooted domineerivad tihti USA poodide riiulitel.

1996. aastal ostis vana Metropoulos ühe teise firmaga kahasse International Home Foodsi, mis tootis muuseas Chef Boyardee ja Bumble Bee Tuna brändi tooteid. Neli aastat hiljem müüs ta sama firma edasi valdkonna gigandile ConAgrale. Hind oli üle 3 miljardi dollari, mis tähendab, et Metropoulos duubeldas summa, millega ta oli kunagi firma soetanud. Nii jätkas ta halvasti manageeritud brändide kokku ostmist ja nende kasumiga maha müümist.

2010. aastal ostis ta 250 miljoni dollariga õlletootja Pabsti, et see elule aidata. Ta pani firmat juhtima pojad Dareni ja Evani. Tema mõtetes on kogu aeg olnud, et pojad võtavad isa ärid kunagi täielikult üle. Pojad kasutasid oma sotsiaalmeedia- ning brändinguteadmisi, et muuta õlu noorte ja hipsterite seas popiks. Paljud arvasid, et õlletootja jääb generatsioonideks perekonna kätte, aga kui edu oli saavutatud, siis müüdi äri 500 miljonilise kasumiga maha.

2013. aastal läks pankrotti Hostess ning Metropoulos ja tema pojad tõttasid appi. Nad maksid koos ühe teise firmaga 400 miljonit dollarit. Tehti dramaatilisi muudatusi tooteliinides, et suurendada efektiivsust. Magusatootja brändid toodi uuesti turule sõnumiga: „Kõige magusam tagasitulek ajaloos".

Mida perekond edasi plaanib? Nad on kõva häälega rääkinud NFL klubi ostust. Viimastel aastatel on neid mainitud nii Oakland Raidersi, Jacksonville Jaguarsi kui ka Buffalo Billsi puhul.

C. Dean Metropoulose vara väärtus on 2,1 miljardit dollarit.

On huvitav teada, mida noor Metropoulos nüüd peale hakkab, kui Hefnerit enam ei ole. Mis hakkab toimuma maailma tõenäoliselt ühe kõige kuulsama majaga?

