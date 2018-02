FOTOD | Vaata, kuidas Eesti omasid ja külalisi tervitab. Tutvumisväravad said stiilse uuenduse

EV100 sümboolikaga Eesti väravad tervitavad juubeliaasta puhul külalisi riiki sisenemise punktides üle Eesti. Viimased väravad valmisid Balti jaamas ja Tallinna bussijaamas ööpäev enne Eesti 100. aastapäeva.

„Vahetult enne vabariigi sünnipäeva saime valmis viimased statsionaarsed tervitusväravad Balti jaamas ja Tallinna bussijaamas, et väliskülalised saaksid väärikalt tervitatud igas Eestisse sisenemise punktis," ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso.

Enne Balti jaama ja Tallinna bussijaama tervituspunktide valmimist paigaldati detsembri, jaanuari ja veebruari jooksul EV100 tervitusväravad ka Ikla, Valga ja Narva piiripunktidesse, Tallinna lennujaama ning Tallinna sadama A-terminali ja D-terminali.

Mutso kinnitusel valmivad hooajalised tervitusväravad kevadel, kruiisihooaja eel veel ka Tallinna sadama kruiisikail ja 5. kai galeriis.

„Möödunud aasta oli Eesti turismisektorile kõigi aegade parim aasta, mil välis- ja siseturistide arv kokku jõudis juba kaheksandat aastat järjest uue rekordini. Kogu Eesti turismisektor teeb ühiseid pingutusi, et see number kasvaks veelgi sel aastal. Tänavusel juubeliaastal oodatakse Eestisse üle kahe miljoni välisturisti, kellest enamik just nende väravate kaudu Eestisse siseneb," lisas Mutso.

Väravad püsivad üleval kogu juubeliaasta ning sisaldavad üleskutset jagada oma külastusest pilte ja muljeid Eesti juubeliaastal sotsiaalmeedias. Android-telefonide kasutajatel on võimalus NFC-kiibi rakenduse abil osades väravates tutvuda ka 20 soovitusega, mida Eestis viibides külastada.