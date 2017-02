Kuigi küpsiste, šokolaadi või suupistekastmete himustamisel pakub meile rohkem huvi topsi või paki sisu, on Ventspilsis alustanud tööd uus AS-i Immer Digital tehas, kus mõttekäik on hoopis teine: kuidas luua toodetele keskkonnahoidlikku, kvaliteetset ja nägusat pakendit. Tehasesse on investeeritud üle viie miljoni euro ja lähiaastatel ulatub ettevõtte arengusse panustatav summa 30 miljoni euroni.

Eelmisel nädalal vajutati Ventspilsi kõrgtehnoloogiapargis paiknevas Immer Digitali uues tehases valgetes kitlites ja sinistes mütsides klientide, ettevõtte töötajate ja ajakirjanike silme all moodsa trükiseadme HP Indigo 20000 punast käivitusnuppu.

Laia ja kireva lehena ilmusid seadmest šokolaadibatoonikesed, kõigil pealetrükitud kiri „Armastusega Ventspilsist”. Seade pidi trükkima 2000 sellist pakendit, aga see on vähenõudlik ülesanne. Immer Digitali tegevdirektor Olegs Savickis rääkis Läti Delfi portaalile, et kolmes vahetuses töötav HP Indigo võib aastas trükkida 5500 tonni ehk 220 000 kilomeetrit kilet.

30 miljonit eurot investeeringuteks

Kui kõik kulgeb ladusalt, võib käive tegevdirektor Savickise arvates ulatuda 20 miljoni euroni. Seejuures on kahe aasta jooksul kavas investeerida arengusse 30 miljonit eurot. Praegu on Immer Digitalil 30 töötajat, uue tootmishoone valmimisel lisandub neile kava kohaselt veel 80 inimest. 2018. aasta teiseks pooleks kasvab Immer Digitali töötajate arv 300-ni.

Tehas toodab pakendamismaterjale toiduainetele, et pakendada nii värskeid ja külmutatud tooteid, vedelikke kui ka pagaritooteid. Samuti valmivad pakendid teistele sektoritele hügieenitoodetest kodukeemiani. Immer Digitali tehase värsked kliendid on Eestist näiteks Solbritt, Maadlex ja Haljas, Lätist Orkla Confectionery&Snacks Latvija, Latvijas Maiznieks, Pure Chocolate, Apsara. Veel tunnevad Põhjamaade moodsaima pakenditehase vastu huvi Skandinaavia, Venemaa ja Inglismaa ettevõtted.

Eesmärk on eksport

Pärast tehase külastamist tekkis soov toodete pakendeid täpsemalt uurida. Selgus, et näiliselt õhuke etikett koosneb kuni 20 kihist. Seejuures on etiketti töödeldud silmale nähtamatud elemendid, mis võimaldavad kaitsta toodet võltsimise eest. Kuigi Immer Digitali tegevdirektor Savickis märkis, et Lätis ei ole võltsimine päevakohane, olevat see välismaal üsna levinud, eriti kallite toodete valikus, kus saab osta näiteks visuaalselt identset, aga maitseomadustelt täiesti erinevat šokolaadi.

Kvaliteetne pakend võimaldab toote kasutustähtaega pikendada. Savickis selgitas portaalile Delfi, et kilesse pakendamata kohupiim rikneb juba kolme päeva pärast. Hoolikalt pakendatud kohupiima säilivusaeg ulatub aga 20 päevani. Seega avanevad tootjale laiemad ekspordivõimalused.

Immer Digital lubab ettevõtjatel eksperimenteerida, pakkudes võimalust, et pakendeid toodetakse väikeste partiidena. Kui ettevõtjale hakkab mingi idee meeldima või see osutub edukaks, saab toota juba suuremal hulgal. Immer Digital pakub ka pakendite kujundamise teenust.

Immer Group on üks maailma suurimaid elastsete pakkematerjalide tootjaid. Selle alla kuulub kaks tehast, uurimiskeskus, disainistuudio ning filiaalid kümnes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis.

Immer Digitali tehase esindajad tegid avamisel meediale ja külalistele ringkäigu ning näitasid tehnoloogiaid, mis vähendavad mõju looduskeskkonnale, ja uuenduslikke pakendamisvõimalusi. Tehase avasid Läti välisministeeriumi kantsler Edgars Putra, Ventspilsi linnapea Aivars Lembergs, Ventspilsi sadama juht Imants Sarmulis ja Immer Groupi president Irina Miroshnik.

Immer Digital on üks esimesi ettevõtteid maailmas, ja esimene Põhja-Euroopas, mis kasutab HP Indigo 20000 tootmisseadmeid. Need võimaldavad kõrgeima taseme AA+ kvaliteediga toodangut.