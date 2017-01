Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avalikustas täna uuendatud sisu, ülesehituse ja visuaalse väljanägemisega Eestit tutvustava veebikeskkonna estonia.ee ja Eesti brändi kodu aadressil brand.estonia.ee. Eesti uue visuaalse identiteedi läbivaks jooneks on rändrahnude motiiv ja ning samuti mobiilsust peegeldav täht «e».

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo sõnul on ettevõtjad oodanud Eestit tutvustavaid e-tööriistu pikka aega. „Meil on targad ja töökad inimesed, nutikad e-lahendused, maailmatasemel haridus, rikas kultuurielu ja puhas loodus. Eesti brändi tööriistakast annab meile vahendid, mille abil rääkida sellest ka teistele ja tutvustada meie riiki välispartneritele.“

Estonia.ee on värav, kus leidub nii üldine info Eesti kohta kui ka sõnumid neile, kes soovivad meid külastada, Eestisse investeerida, õppima või tööle tulla. Brand.estonia.ee sisaldab brändi olemust, eeliseid, väärtusi, ambitsioone, verbaalset ja visuaalset identiteeti (sealhulgas ka „est“- kontseptsiooni), sõnumeid ja rakendusi.

Brand.estonia.ee lehel olevaid materjale saavad tasuta kasutada kõik soovijad: ettevõtjad, riigiasutused, turundus- ja kommunikatsioonieksperdid ning teised huvilised.

Eesti brändi uuendamise protsessi algatasid 2014. aasta lõpus ettevõtjad eesotsas Toiduainetööstuse Liiduga, kes vajasid tuge Eesti ning Eesti ettevõtete tutvustamisel maailmas. Welcome to Estonia kontseptsioon toimis peamiselt turismisektoris. Samuti näitas 2015. aastal läbiviidud Eesti eksportööride konkurentsiuuring, et eksportöörid ise peavad suurima mõjuga arenguvaldkonnaks ekspordi edendamisel Eesti maine ja tuntuse kasvu välisriikides. „See on eriti hea näide sellest, kuidas riik saab ettevõtjaid aidata. Riigi roll on positiivse keskkonna ja fooni loomine, et ettevõtjad saaksid tegutseda, töökohti luua ning riigieelarvesse raha tuua. Riik peaks panustama, et teadlikult ja järjepidevalt Eestit turundada, et see ei jääks ainult disainerite tehtud tööks,“ kommenteeris uute veebide avalikustamist Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.

2016. aasta augustis EASi poolt kokkukutsutud Eesti Disainimeeskond on loonud järgmiseks kümneks kuni viieteistkümneks aastaks süsteemi, mis aitab võimendada Eesti unikaalsust ja konkurentsieeliseid maailmas.

EAS jätkab Eesti Disainimeeskonna loodud keskkondade tutvustamise, arendamise ja kasutajate abistamisega nii info jagamise kui koolituste korraldamisega. Veebruari lõpuks saavad mõlemad veebid kättesaadavaks ka eesti ja vene keeles.