FOTOD | Vaata, milline võib hakata välja nägema Tallinna Kaubamaja

Täna algas Tallinna Kaubamaja kvartali arhitektuurivõistluse järgmine ametlik osa, avalik rahvahääletus.

Rahvahääletusest on võimalik osa võtta nii Tallinna Kaubamaja B-galerii aatriumis kui ka veebiaadressil: https://uus.kaubamaja.ee/. Üleval on kõik 15 võistlustööd, mis arhitektuurivõistlusele laekusid. Eesti Arhitektide Liit hindas võistlustööde arvu igati heaks, see annab märku tulevase ehitise tähtsusest ja Tallinna kesklinna arendamise olulisusest. Kõige enam rahva hääli kogunud võistlustöö autor saab 3000 euro suuruse eripreemia, võitja tehakse teatavaks 15. novembril pidulikul üritusel, kus selguvad ka teised arhitektuurivõistluse võitjad ja eripreemiate saajad.

Rahvahääletuse võitja selgitatakse nii Tallinna Kaubamaja B-galeriis kohapeal kui ka veebiaadressil antud häälte kokkuliitmisel.

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja MSI Grupp AS koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutasid Kaubamaja kvartali arhitektuurivõistluse välja käesoleva aasta juunis.

Arhitektuurivõistluse tulemusena sünnib arendajate, arhitektide ja Tallinna linna koostöös uus Kaubamaja Tallinna müügimaja, kaasaegne Rävala pst büroohoone ning maa-alune parkla. Detailplaneeringutele vastavalt on uushoonestuse lubatud suletud maapealne brutopind 57 000 m2. Tallinna esinduskaubamaja pind suureneb praegusega võrreldes kuni 2,5 korda.