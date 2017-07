FOTOD | Vaata, missugune sild ehitatakse Vanasadamasse kahe terminali vahele

Tallinna Sadama poolt väljakuulutatud Vanasadama silla ideekonkursi võitis märksõna New Balance 100 taga olnud ettevõte SIA "WITTEVEEN + BOS LATVIA".

Ideekonkursi raames otsiti parimat innovaatilist, arhitektuurset ja kontseptuaalset lahendust üle Admiraliteedi basseini kanali rajatavale jalakäijate sillale. Konkursile esitati nõuetekohaselt 9 anonüümset tööd.

Vanasadama jalakäijate silla ideekonkursi hindamise žürii koosseisus Peeter Nõgu (AS Tallinna Sadam), Hele-Mai Metsal (AS Tallinna Sadam), Endrik Mänd (Tallinna linna peaarhitekt), Tomomi Hayashi (arhitekt, Eesti Arhitektide Liidu esindaja), Urmas Muru (arhitekt, Eesti Arhitektide Liidu esindaja) ja Siim Idnurm (emeriitprofessor, Tallinna Tehnikaülikool) valis 9 nõuetekohaselt laekunud töö hulgast välja 3 auhinnalist kohta ja märkis ära ühe töö.

Esimese koha sai ideekavand New Balance 100, mille taga olid Läti ja Hollandi autorid Oskars Zivtinš ja Robert-Jan van der Veen. Töö esitas ettevõte SIA „WITTEVEEN + BOS LATVIA“. New Balance 100 kavandi kasuks rääkis insenertehniliselt ilus lahendus, kus suured jõumängud on esile tõstetud ja eksponeeritud. Risti ja diagonaalselt asetsevale sillale on pakutud erinevad avanemismehhanismid. Pakutud on hästi läbi mõeldud traditsiooniline sillad kaasaegses võtmes. Sild pakub huvitavaid vaateid nii avatud kui kinnises olekus.



Teise auhinnalise koha pälvis Golden Crane ehk Salto AB OÜ. Golden Crane lahenduse võlu seisnes selle lihtsuses, kus omavahel on ühendatud sadama ajalugu, taaskasutus, funktsionaalne transformatsioon- sadamas kaubalaadimiseks vajalikust kraanast on tehtud silla tõsteseade.



Kolmanda koha vääriliseks tunnistati märksõna Silmad taga olnud OÜ Stuudio Tallinn. Silmad töös on pakutud efektse disainiga tehniliselt eriline kaks ühes lahendus, mis mõjub atraktsioonina, kus silla vastukaalud ja nende töö on eksponeeritud.



Eraldi märgiti žürii poolt ära ideekavand Ki-Ki, mille koostajaks oli OÜ AB Kontekst. Ki-Ki lahendus on nagu origami, kus sillal on selgelt eristatavad kinni ja lahti asendid.



Vastavalt võistlustingimustele hindas žürii kõikide vastavaks tunnistatud ideekavandite kaasaegsust ja originaalsust, silla arhitektuurse idee veenvust ja terviklikust ning sobivust asukohaga. Ühtlasi vaadati arhitektuurse lahenduse teostatavust ning majanduslikult otstarbeka hooldamise ja muude praktiliste eesmärkidega arvestamist.

AS Tallinna Sadam planeerib rajada üle Admiraliteedi basseini kanali jalakäijate silla võimaldamaks jalakäijate mugavamat liiklemist kahe reisiterminali ja terminalide juurde jäävate alade vahel. Sild saab olema lahtikäiv tagamaks Vanasadama Jahisadama edasist toimimist. Tallinna Sadama eesmärk on, et silla näol tekiks piirkonda ka atraktiivne arhitektuuriobjekt ilmestamaks ümberkaudset linnaruumi. Silla planeeritav valmimisaeg oleks 2018.aasta lõpp. Silla ideekonkurssi, edasist projekteerimist ja ehitust kaasfinantseeritakse ELi poolt Euroopa Ühendamise rahastu projekti TWIN-PORT 2 nr 2014-EU-TM-0087-M raames.