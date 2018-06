FOTOD | Vähiravifond käis piiril alkokaubamajades "raha tagasi toomas"

Aktsiooni "Toome osa rahast Lätist tagasi!" raames koguvad fondi vabatahtlikud järgneva kuu jooksul annetusi suurte alkoholikaubamajade juures Valkas ja Ainažis. Eesmärk on tuua Eestisse tagasi vähemalt osa maksurahast, mis paljude meelehärmiks on naaberriiki voolamas, teatas fond sel nädalal.

Fondi Facebooki postitusest võib lugeda, et rahvast oli ka pärast jaanipühi poodides palju.

"Ainažis, Eesti-Läti piiril asuvas suures alkoholikaubamajas olid kõik seitse kassat töös, järjekorrad taga. Eestlased tulid ja jätsid oma raha Lätti. Soomlased tulid ja jätsid oma raha Lätti, mille varem olid Eestisse toonud.

Me toome osa rahast Lätist annetuskastidega koju tagasi. Eks see meil üks eksperiment ole.

100 miljonit ei too tagasi, aga mitu tuhat ikka. Keegi haigekassa toeta jäänud vähihaige saab kindlasti vähiravifondi kaudu oma ravi."



Foto: Vähiravifond "Kingitud Elu"





