FOTOD | Väike karp, mis mahutab kogu Eesti disaini ja turgutab firmade müüki välismaale

Hellitlevalt brändiraamatuks kutsutav kogumik on eksklusiivne toode, sest valmis vaid 500 eksemplari ja kuigi võib teha kordustrükke, ei saa need enam olema täpselt samasugused.

Toode on suunatud eelkõige välispartneritele, saatkondadele ja miks mitte ka firmakingituseks mõeldud, kuid iga soovija saab selle ka 59 euro eest endale osta.

Millist disaintoodet ostja eelistab?

Populaarne toode on Anu Lõhmuse sõnul ilusa vormiga, ülikvaliteetne ning oma lihtsusel paljudele arusaadav ehk tegemist ei saa olla nišitootega. Väga oluline on toote lugu. Et inimene tunneb,et tegemist on personaalselt tema jaoks tehtud tootega. Käsitöö element toote juures annab selise personaalsuse tunde.

Samas on käsitööl ka negatiivne nurk, sest teeb hinna suhteliselt kõrgeks, mistõttu me ei suuda masstoodanguga konkureerida.

Millistes piirkondades on Eesti disaintooted populaarsed?

Lõhmuse sõnul on meie müük siiski tagasihoidlik ning me ei saa rääkida, et ühes regioonis müüme palju ja teises on nõudlus väiksem. Eesti tooteid müüakse palju lõunanaabrite juures Lätis. Ning mõnevõrra üllatuslikult on meie disaintooted populaarsed ka Aasias: Jaapanis ning Lõuna- Koreas. „Seal on üle saadud rahvusvaheliste brändide kummardamise kultusest,“ põhjendab ta sealsete tarbijate põhjamaise eheduse otsinguid.

Nii näiteks läheb Jaapanis hästi Kriss Soonikul.