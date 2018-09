FOTOD | Valge tänava Telia büroohoonesse löödi lammutuskopp sisse

1996. aastal valminud toonane moodsaim büroohoone Valge tänava paekaldal lammutatakse vaid pisut enam kui 20 aastat pärast valmimist, et teha teed asemele kerkivale korterelamule.

Endise EMT peahoone asemele rajatava 112 korteriga Nero Residentsi ühe arendaja Jaanus Otsa hinnangul on sealse büroohoone asemele esinduslike korterite rajamine ühe linnaruumi tekkinud vea parandamine. "Omal ajal tehti kontoreid kuhu iganes, ent Kadrioru pargi veerel, Kumu külje all, kaunite vaadetega linnale, merele ja rohelusele, on koht selgelt hoopis kodudel," lisas Otsa.

Üle 10 000 ruutmeetrise, viie maapealse korruse ja ühe maa-aluse parkimiskorrusega korterelamu arhitekt on Tiivi Torim.