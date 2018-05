FOTOD | Vanalinnas tervet maja müüv abielupaar on väga värvika taustaga. Kas edukad investorid või petised?

Võtame aasta 2003 ja ajalehe The Guardian. Nad kirjutasid loo „Tõeline saladus „miljonäri" lubaduste taga". Seal öeldakse, et Darren Winters pakub inimestele võimaluse saada fantastiliselt rikkaks, samas on mees ise elanud läbi ka suuri kaotusi.

Selgub, et Winters reklaamib raadios ja ajalehtedes skeeme, kuidas teenida kõva raha. Ta korraldab „Winters Investment Networki" seminare. Wintersil on enda sõnul oma valem, kuidas aktsiaturgudel võita ning ta müüb seda infot ka teistele. Aega kulub jõukaks saamisele vähe, raha veel vähem.

Inimesed on nõus maksma 3100 naela, et käia tema erikursustel ja seal osaleb sadu inimesi. Lisaks on teada, et ta on ise kõva aktsiatega hangeldaja ning puhkab tihti Kariibidel.

Kuid siis selgub, et mehe minevik pole mitte puhas. Jobs & Marketingi uurimine näitas, et tema juhitud ettevõte läks pankrotti ja jäi võlgu 250 000 naela. Väljaanne käis tema seminaridel ja nägi, kuidas mees kuulajaile oma edulugu müüs. Kuulajate seas olid peaasjalikult inimesed, kes soovisid senise tagasihoidlikuma teenistuse vahetada kullamägede vastu.

Loe veel

Ta ütleb kuulajaile, et on aktsiaturgudel väga kõva käsi ning et ta ise teenis oma rikkuse müües maha tarkvarafirmale. Selle müügist saadud raha oli tema enda sõnul märgiline hetk ja sellest alates soovis ta saada üheks kõige vägevamaks investoriks maamunal. Samas ei ole ta kunagi maininud selle tarkvarafirma nime ei seminaridel ega Jobs & Money reporteritele. Ta ei maini ka seda, et tema osalusega firma Amicus Solutions läks pankrotti ja jäi võlgu.

Isegi mehe sünniaeg on segane. Amicuse aruannetel on ta sündinud 3. märtsil 1972, teistes kohtades 3. märtsil 1973. Ka Eesti firmas on tal just viimasena märgitud sünniaeg.

Siis tuleb The Guardiani loos mängu Tatjana Valujeva, kes 2003. aastal oli 27-aastane. Loos mainitakse, et tegu on naturalisatsiooni korras Eesti kondakondsuse saanud naisega. Wintersil ja Valujeval on ühine koduaadress.

Mees väidab, et on investeerinud juba üle 12 aasta. Seega pidi ta alustama vaid 17-aastasena.

Jobs & Money soovis saada Wintersiga ühendust, aga keegi tema firmast ei saanud aidata: „Mul ei ole tema numbrit ja keegi siit ei saa teid aidata," ütles Winters Investment Networki töötaja, kes oma nime anda ei soovinud.

Kohtuasjad

Guugeldades võib leida mitmeid kirjutisi, mis Wintersit ja Valujevat mustavad. Osad neist on päris karmid ja väidavad muuseas, et paar on varem nende kohta kirjutatud negatiivseid tekste lasknud erinevatest otsingumootoritest kustutada. Nende lugude taust ei ole aga teada ning seega ei hakka me neid siin refereerima. Küll aga leiab negatiivset ka kanalitest, mille taust on selge.

This is Money.co kirjutas 2009. aastal Tony Hetheringtonist (Financial Mail), kes aitab inimesi, kui neil on tekkinud probleeme kellegiga, kes on neid rahaga petnud või kes soovivad enne investeeringute tegemist nõu. Talle kirjutas naine, kes ütles, et on märganud, et Hetherington on varem kirjutanud WIN-ist ehk Winters Investments Networkist. Ta luges neid lugusid aga liiga hilja ja käis oma abikaasaga firma kursustel. Ta on pöördunud kohtusse, et saada 1970 naela tagasi. WIN-i inimesed venitavad aga kohtuprotsessiga.

Loos kirjutatakse, et Darren Jon Winters ja tema partner Tatjana Valujeva pakuvad kursuseid selle kohta, kuidas saada aktsiaturul väga rikkaks. Tegelikku tulu tunduvad saavat aga nad ise.