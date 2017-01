Tallinnas, Narva maantee alguses elav Pärnu sadama omanik Reik Kilk ehitab Laulasmaale maja. Kinnistusraamatu andmetel kuulub Laulasmaa kinnistu mullu detsembrist formaalselt Rein Kilgi elukaaslasele Kaie Raigile.

Viimased kaks aastat oli 2003. aasta märtsist Rein Kilgile kuulunud 7083 m2 kinnistu omanik Kilgi firmale Transcom Vara kuuluv Zelluloosi Kinnisvara.

Kinnistule on seatud kaks hüpoteeki mõlemad Nordea panga kasuks. Üks 4,44 miljonile kroonile ja teine 1,8 miljonile kroonile kõrvalnõuetega 360 000 krooni ja intressimääraga 14 protsenti Nordea kasuks.

Kaie Raigi nimega annab Äriregister kümme ettevõtte vastet, millest seitse on seotud Rein Kilgiga. Üks firma on asutatud kahasse Kilgi firmade juhtimises figureeriva Kristjan Oologa ja kahel ettevõttel on kustutamishoiatus.