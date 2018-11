FOTOD | Vihale aetud Amazoni töötajad protestisid aasta suurimal ostupühal: me ei ole robotid

Streigid leidsid aset mitmetes riikides, kus Amazon opereerib, vahendab Business Insider. Protestiti nii Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa kui Saksamaa laohoonete juures kas terve ööpäeva või pikemalt. Itaalia meedia teatel saadeti juhtivtöötajad ladudesse kaste pakkima, et ettevõtte tegevus protestide tõttu täiesti seisma ei jääks.

Ka Suurbritannias protestiti Amazoni vastu, küll aga ei mõjutanud see seal ettevõtte tööd, sest protestimas käis töötajaid esindav ametiühing koos nende Amazoni palgal olevate töötajatega, kel oli töölt vaba päev. Mitmed Suurbritannia poliitikud avaldasid protestijatele ka toetust. Näiteks kutsus opositsiooni asejuht Amazoni oma töötajate muredele tähelepanu pöörama.

Amazoni pressiesindaja märkis, et ettevõtte pakub turvalist töökohta. „Kõik väited vastupidise osas ei vasta tõele,” rõhutas ta. Samas ütlesid ettevõtte Suurbritannia töötajad ja neid esindav ametiühing, et kõigil protestijatel on Amazoni asutajale Jeff Bezosele üks sõnum: „Me ei ole robotid, kohelge meid austuse ja väärikusega.”

Ametiühing, mis koordineeris Euroopa tegevusi, ütles, et ettevõtte tegevuse vastu protestis umbes 2400 töötajat. Streikides osalenute kinnitustel oli see arv suurem. Amazon ise ütles Saksamaal Reutersile, et kahe seal asuva laohoone peale kokku streikis 620 töötajat. Samas Saksa ametiühingu Verdi kinnitusel oli protestijaid tuhande kandis.

Hispaanias osales ametiühingute sõnul streigis 1600 töötajat. Kohaliku meedia teatel palus Amazon sealsel politseil asjasse sekkuda, et töötajad streikimise asemel ikkagi tööle läheks. Politseiametnike sõnul nad kategooriliselt keeldusid sellest. Amazoni väitel pole nad midagi sellist palunud.