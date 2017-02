FOTOD: Warren Buffett pani müüki oma 1971. aastal ostetud "rannamajakese"

Miljardär Warren Buffett müüb oma California suvekodu, mille ta ostis 1971. aastal 150 000 dollari eest. Nüüd müüb ta seda 11 miljoni dollariga, kirjutab WSJ.

Kuue magamistoaga maja on ehitatud 1936. aastal ning renoveeriti 70ndatel kui Buffetti perekonna omandusse sai. Maja sisustus on suhteliselt tagasihoidlik ning mõnede "krutskitega". Näiteks on ühe vannitoa sein tapeeritud ajakirja New Yorker esikaanepiltidega.

Fotosid investeerimisguru Laguna Beachil asuvast "rannamajakesest" näeb SIIT.