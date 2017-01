Foto: Framed by Kar

Eestis kuus aastat tegutsenud ning Londoni moenädalal 2013. aastal oma puidust prilliraamidega noore talendi auhinna võitnud Framed by Karl looja Karl Annuse hinnangul võiks täna avaldatud Eesti uuesti brändingust kasu olla alustaval ettevõttel.

Annuse sõnul on tema ettevõttel enda visuaalne indetiteet just välja arendatud. Kuna see sisaldab tüpograafiat ja värve, ei ole neil toodete tutvustamiseks Eesti brändingut otseselt tarvis.

„Kui oleks alustav ettevõte, siis saaks sealt küll natuke tuge ja šnitti võtta,“ lausus ta.

EAS tutvustas täna uuendatud sisu, ülesehituse ja visuaalse väljanägemisega Eestit tutvustavat veebikeskkonda estonia.ee ja Eesti brändi kodu aadressil brand.estonia.ee.