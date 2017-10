Frank.ai alustab koostööd WeWorkiga

Frank.ai alustab koostööd hiljuti 4,4 miljardit dollarit investeeringuid kaasanud kontoripinna jagamise teenuse WeWorkiga, mis soovib oma enam kui 100 000 liikmele pakkuda efektiivset ja lihtsasti kasutatavat reklaamitööriista.

Partnerlus on Frank.ai-le suurepärane võimalus, kuna kiiresti kasvava kasutajate arvuga WeWork koondab väikeettevõtteid ja ettevõtjaid üle kogu maailma ning Frank.ai ehitab tööriista, mis aitab just väikeettevõtetel sageli äärmiselt keerulisena näivas veebireklaamimaailmas edukalt toimetada.

„Koostöö mõte sai alguse sellest, et meie USA kontor asub Bostoni kesklinnas WeWorki jagataval kontoripinnal. Seal töötades kohtusin ka teiste ettevõtjatega ja mõistsin, et WeWorki kaudu jõuame tuhandete potentsiaalsete klientideni üle kogu maailma. Võtsin WeWorkiga ühendust ning nüüd olemegi koostööd alustamas,“ ütles Frank.ai üks asutajatest ja turundusjuht Harry Kanistik.

„WeWork on suurepärane partner. Kuigi nende väärtuseks on praegu hinnatud 20 miljardit dollarit, suudavad nad endiselt töötada nagu väike idufirma, mis toimetab võimalikult vähese bürokraatiaga – koostööotsus ja lepingu sõlmimine käis ülikiiresti ning kogu protsessi jooksul võeti meid võrdväärsete partneritena,“ lisas Kanistik.

Praeguseks on lepingud koostatud ja allkirjastatud ning mõlema ettevõtte tehniline meeskond töötab teenuste integreerimisega. Frank.ai-d soovitakse WeWorki liikmeteni viia juba selle aasta novembris. „Üks meie peamisi strateegiaid on kasvada strateegiliste partnerluste kaudu ning koostöö WeWorkiga on ülisuur samm edasi meie äri kasvatamise poole“, ütles Kanistik.

Frank.ai-l on käes põnevad ajad, sest lisaks uuele partnerlusele on käimas investeeringute kaasamise kampaania. Sellest, kuidas Frank.ai aitab väikeettevõtetel ja ettevõtjatel veebis turundada ning kuidas ka ise ettevõttesse panustada, saad lugeda ühisrahastusplatvormist Funderbeam.