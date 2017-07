FSB poolt kinni peetud Eesti ärimehe vastu kogutakse nõudeid

Mullu veebruaris Vene eriteenistuse FSB pool kinni peetud Eesti ettevõtja Raivo Susi, keda süüdistatakse spionaažis, osaühingu Aerohooldus ja tema enda vastu kogutakse võlanõudeid, kirjutab Äripäev.

Nimelt palub advokaadibüroo Derling advokaat Elmer Muna võtta temaga ühendust kõigil isikutel, kellel on nõuded kõnealuse firma või Raivo Susi vastu.

Raivo Susi vahistati Šeremetjevo lennujaama transiitalal 11. veebruaril. Järgmisel päeval ta vahistati Lefortovo kohtu otsusega kaheks kuuks. Talle on esitatud süüdistus spionaažis. Sündmused, mis on seotud tema süüdistusega, leidsid aset aastatel 2004-2007, seisis toona FSB teates.

Viimati rääkis Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu , et Raivo Susi on temale teada avaliku info põhjal on Moskvas ja see asi ei ole veel kohtusse jõudnud.

