Fujitsu Estonia laieneb Pärnusse. Miks otsustati just selle linna kasuks?

Fujitsu Estonia avab Pärnus IT kasutajatoe osakonna, kus esmalt saab tööd 10 töötajat. Kasutajatugi, mida Fujitsu Estonia pakub juba kümme aastat, aitab Skandinaavia arvutikasutajatel lahendada nende töös ette tulevaid IT alaseid probleeme. Täna töötab kasutajatoe osakonnas 160 inimest Tallinnas ja Tartus.

"Service Desk ehk kasutajatugi laieneb Pärnusse, kuna hetke tööturu kaardistus näitab, et on olemas võimalus leida sealt sobivate oskustega töötajaid. Tööd saab 10 kohalikku soome keele oskajat, kes soovivad arendada enda IT-oskusi. Kandidaatidelt eeldame lisaks heale soome keele oskusele tahet pakkuda suurepärast klienditeenindust, inimesed saavad õppida selgeks täiesti uue ameti. Pärnust hakkame teenindama Põhjamaade kliente esialgu soome keeles. Laienemisega tahame suurendada oma kliendibaasi ja olemasolevatele klientidele pakkuda paremat teenust. Tartus alustasime samuti 10 töötajaga ja täna on meil seal 53 inimest ametis. Loodame, et ka Pärnus läheb nii," ütles Fujitsu kasutajatoe juht Merike Tiik.

Fujitsu kasutajatugi teenindab paljusid Põhjamaade suurettevõtteid. Töötajad teenindavad kõikides Skandinaavia ja Baltikumi riikide keeltes ja lahendavad arvuti tavakasutajatel ette tulevaid probleeme.

"Kasutaja helistab, meie töötaja vastab. Vastajate tiimid on moodustatud kliendipõhiselt ja nad on koolitatud kliendi spetsiifilise riist- ja tarkvara järgi. Suure osa pöördumistest lahendavad meie töötajad telefonitsi, keerukamate juhtumiste jaoks on teise ja kolmanda astme tugi. Tavakasutaja tasemel on enamasti tegu probleemidega arvutisse sisse saamisel ja kasutajaõigustega, MS Office'i kasutamisega," kirjeldab IT kasutajatoe tööd Merike Tiik.

Fujitsu uutele Pärnu töötajatele tahetakse pakkuda võimalikult kaasaegseid töötingimusi. Pärnu esindus avatakse detsembris valmivas äri- ja eluhoones Martensi maja aadressil Pikk 12.