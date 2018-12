G20 kohtumisel „lepiti kokku” tabusõnades

„Hulk sõnu, mida kasutati alati G7 ja G20 kohtumiste kommünikeedes, muutusid tabudeks," ütles üks Euroopa ametnik Reutersile. „On Ameerika tabud ja on Hiina tabud."

Esimene nendest sõnadest on „protektsionism". USA valitsus on muutunud tundlikuks kriitika suhtes pärast seda kui president Donald Trump kehtestas tariifid mitte ainult Hiina kaupadele, vaid ka teistele G20 partneritele.

Esmakordselt pärast 2008. aasta G20 kohtumist jäi kommünikeest välja lubadus võidelda protektsionismi vastu.

Hiina polnud rahul tavapäraste ülekutsetega „ausa kaubandustava" osas. Peking ei ole nõus USA, Euroopa ja Jaapani kriitikaga dumpingu, tööstuse riigitoetuste ja intellektuaalse omandi õiguste kuritarvitamise osas.

Sõna „multilateraalsus" pole ka enam meelepärane riikide grupile, mis on loodud rahvusvahelise koostöö edendamiseks.

Delegaatide sõnul näitas USA keeldumine tunnistada fraasi „multilateraalse kaubanduse süsteem", et eesmärkideni ei jõuta. USA on rahulolematu, kuna riigi hinnangul ei ole WTO Pekingit vastutusele võtnud selle eest, et Hiina pole oma majandust avanud nagu seda 2001. aastal, mil Hiina grupiga liitus, ette kujutati.

Avalduses seisis ka, et G20 pooldab WTO reformimist selle tegutsemise efektiivsemaks muutmiseks, kuid täpsemad detailid puudusid.