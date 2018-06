Gaasi suurtarbijad hakkavad maksma aktsiisi senisest kordades vähem

AS Estonian Cell

Rahandusministeerium on valmis saanud eelnõu, mis võimaldab kõrge energiamahukusega ettevõtetel tarbida maagaasi soodusaktsiisimääraga, kirjutab ERR.

Ministeerium märgib eelnõu seletuskirjas, et Eestit on potentsiaalse investeeringu sihtriigina kaalunud erinevad energiamahukas sektoris tegutsevad ettevõtjad, kuid nii uute investeeringute kui ka Eestis aastaid tegutsenud tööstusettevõtjate laienemisplaane on pärssinud kõrged energiahinnad.

Gaasi-intensiivsetele ettevõtjatele soodusaktsiisimäära kehtestamine parandab eelnõu autorite hinnangul oluliselt nende konkurentsivõimet ning Eesti atraktiivsust investeeringute sihtriigina.

Seaduse jõustumisel võimaldatakse suurettevõtetel tarbida gaasi soodusaktsiisimääraga, mis on 11,30 eurot 1000 m3 kohta.

Kehtiv aktsiisimäär 2018. aastal on 50,65 eurot 1000 m3 ja 2019. aastal juba 63,31 eurot 1000 m3 kohta.

Ehk soodustusest saadav kasu on seaduse eeldatavast jõustumisest 2019. aastal 52 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.