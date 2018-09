Galaxy Note9 ehk nutiseade, mis suudab sülearvutit asendada

Kaasaskantav sülearvuti on tänapäeval tööriist, ilma milleta ei kujuta end ette tõenäoliselt ükski disainer, reklaamikirjutaja, arhitekt, insener ja veel paljude elualade esindajad.

Kuigi tehnoloogia areneb ning ka sülearvutitest on saanud õhukesed ja kerged seadmed, nõuab nende kaasas tassimine siiski mõningast vaeva ning seetõttu on hea, kui sülearvutil on taskusse mahtuv alternatiiv. Nutiseadmete areng on muutnud telefonid sedavõrd võimekaks, et need sobivad paljudes oludes hästi kasutada isegi arvuti asemel.

„Samsungi uus äritelefon Note9 on loodud inimestele, kes soovivad tööasjad tehtud saada asukohast sõltumata. Selleks on telefon varustatud mitmete spetsiaalsete funktsioonidega ja lisaks on tegu seadmega, mida võib väga edukalt kasutada süle- või lauaarvuti asemel,“ ütles Samsung Eesti tootekoolitaja Riho Kopso. “Ilmselt tundub see mõte paljudele esialgu võõras, aga nagu kõikide uute headega asjadega, siis tõenäoliselt ei kujuta varsti keegi enam ette, et peaks kaasas kandma nii telefoni kui ka sülearvutit.”

“Kes soovib oma silmaga näha, kuidas arvutiga võrdväärse telefoni kasutamine käib, siis soovitan külastada Rocca al Mare või Ülemiste kaubanduskeskustes asuvaid Samsung Galaxy Stuudio alasid, kus on võimalik uut telefoni näha, proovida ja lasta end Samsungi inimestel juhendada, kuidas tööprotsessid nutika abimehega senisest mugavamaks ja sujuvamaks muuta,” lisas Kopso.

Parima ülevaate uuest telefonist saab Samsung Galaxy Stuudiotest Rocca al Mare ja Ülemiste kaubanduskeskustes. Samsung

Kuidas telefon arvutiks muuta?

Alates Samsungi eelmise aasta Galaxy S8 telefonist on seadmega olnud võimalik kasutada erilist funktsiooni Samsung Dex, kus telefon ühendatakse juhtme abil ekraaniga ning seejärel on telefoni võimalik kasutada lauaarvutina. Seni on aga selleks vaja läinud spetsiaalset alust, uut Galaxy Note9 telefoni saab kasutada arvutina igal pool koheselt ilma lisavidinateta.

„Peale telefoni kuvariga ühendamist saab seda arvutina kasutada ja telefoni ennast võib kasutada puuteplaadina, seega ei ole isegi hiirt tarvis,“ selgitas Samsung Eesti tootekoolitaja Riho Kopso. “Selline lahendus on hea just tööasjade ajamiseks – kui telefoni enda ekraan jääb näiteks suurte exceli-failide või graafikafailide vaatamiseks väikseks, saab need hõlpsasti suurele ekraanile kuvada, teha vajalikud muudatused ning tööd juba kusagil mujal telefonis jätkata.”

Peale telefoni ühendamist on võimalik teha paljusid asju, mida saab teha ka tavalise arvutiga – kasutada Microsoft Office tarkvara, veebibrauserit või mängida mänge.

Samsung

Abilised tööülesannetes

Ainulaadseks abimeheks töötegemisel või meelelahutuse nautimisel muudavad seadme suur 6,4-tolline Super AMOLED ekraan ja puutepliiats. Suur ekraan tuleb kasuks näiteks dokumentide redigeerimisel ning puutepliiats pakub mitmeid lisafunktsioone alates kiirete märkmete tegemisest kuni igapäevaste tööülesannete hõlbustamiseni. Uus puutepliiats on sisseehitatud Bluetooth Low-Energy ühendusega, mis tähendab, et pliiatsil olevat nuppu saab kasutada näiteks esitlusel slaidide vahetamiseks või grupifotode tegemiseks, et ka ise fotole jääda..

„Päris paljud, kes on meil Samsung Stuudios käinud, on arvanud, et telefon on mõeldud peamiselt helistamiseks, mängimiseks ja veebi lehitsemiseks. Päris paljud on olnud üllatunud, kuivõrd palju on võimalik ühe nutitelefoniga ära teha. Näiteks on Note’i puutepliiatsiga telefon asendamatu abimees reisidel, sest see suudab tõlkida kõiki tekste. Kui hoida pliiatsit ekraanil olevate sõnade kohal, leiab ta Google Translate’i abiga kohe tõlke – asendamatu on see näiteks araabiakeelsete menüüde või hiinakeelse turismiinfo lugemiseks,“ selgitas Kopso.

Töötelefon peab olema võimas

Kuigi erinevad lisafunktsioonid on tööasjade ajamiseks kasulikud, on oluline, et telefonis oleks olemas ka niiöelda klassikaline võimekus – hea aku, protsessor, piisavalt mälu ja korralik ekraan.

„Üheks oluliseks lisaks Note9 juures on aku, mis on 4000 mAh mahutavusega. See lubab telefoni muretult terve päeva kasutada, et vajalikud asjad ei jääks tegemata. Lisaks peitub seadmes korralik protsessor ja jahutussüsteem, mis on eriti hästi meeldinud Samsung Stuudiot külastanud mänguhuvilistele, kuna telefon ei lähe praegu ülipopulaarset mängu Fortnite mängides ebameeldivalt kuumaks,“ ütles Kopso.

Samsung Galaxy Stuudio elamusalad on septembrikuu lõpuni üleval Tallinna Ülemiste ja Rocca al Mare keskustes. Külastajate seas loositakse kohapeal erinevates mängudes osalemise eest välja ka Note9 telefon ise ning iganädalaselt on võimalik võita Samsungi nutikellasid ja tahvelarvuteid. Koos uute seadmetega on kohapeal ka Samsungi tooteesitlejad, kes saavad kõigile seadmega seotud küsimustele vastata ning kasutamisega abiks olla.