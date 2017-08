GALERII | Kuusakoskist on veerand sajandiga läbi käinud 6 miljoni auto jagu vanarauda

Eesti suurim vanarauafirma Kuusakoski on veerandsaja tegevusaastaga taaskasutusse suunanud üle 6 miljoni tonni vanametalli, näitab Eestis 25. juubelit tähistava ettevõtte värske statistika.

Must metall moodustab 25 aastaga vastuvõetud metallikogusest ligikaudu 6 miljonit tonni ja värvilised metallid 0,27 miljonit tonni. “Sellest taaskasutusse suunatud metallikogusest piisaks, et ehitada 6 miljonit sõiduautot, mis rivvi pargituna ulatuksid 26 000 kilomeetri kaugusele ehk autode rivi ulatuks Eestist Austraaliasse ja sealt tagasi Eestisse" kirjeldas ASi Kuusakoski juhatuse esimees Kuldar Suits. “Kõige enam metalli toodi kokkuostu aastal 2000, kui musta metalli võeti vastu rohkem kui 460 tuhat ning värvilist metalli ligikaudu 23 000 tonni.”

Alustati juba 1992. aastal

Ettevõte alustas Eestis tegevust aastal 1992, mil valitsuse otsusega moodustati üleliidulise Vtortsemeti (vanaraud Fe) Eesti allüksusest ja Vtortsvetmetist (värviline vanametall) riigiettevõte Eesti Metallieksport (EMEX). Järgmisel aastal sai EMEX monopoolse õiguse vanametalli kokkuostuks, mis kehtis viis aastat. 1997. aastal EMEX erastati, kaks aastat hiljem müüdi Põhjamaade juhtivale vanametalli töötlejale Kuusakoski Oy ning aastal 2004 sai firma uueks nimeks AS Kuusakoski.

ASi Kuusakoski juhatuse esimehe Kuldar Suitsu sõnul on veerandsada aastat Eestis igati soliidne iga, kuna 55% ettevõtetest ei näegi statistika kohaselt oma esimest juubelit. “Selle 25 aastaga on Kuusakoski muutunud tundmatuseni - vanametalli vastuvõtjast on tänaseks saanud Eesti suurim ringlussevõtuteenuste pakkuja, kuhu saab tuua ka rehve, vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ning pliiakusid” rääkis Suits. “Tänu klientide usaldusele ning töötajate ja koostööpartnerite pingutustele oleme Eesti esimene ning eelistatuim vanametalli kokkuostja ning investeerinud miljoneid eurosid keskkonnariskide vähendamiseks. Kõik vastuvõetud jäätmed suuname taaskasutusse, mis on keskkonnale kõige säästlikum.”

Kuusakoskis töötab ka Eesti ainus metalliveski, mis on purustanud üle miljoni tonni vanametalli, sealhulgas rohkem kui 100 000 autoromu. 1996. aastal tööle hakanud metalliveski on ainus omalaadne Eestis, mis suudab romusõidukeid taaskasutatavaks tooraineks töödelda kooskõlas Euroopa Liidu keskkonnanõuetega, suunates 95% autovraki massist taaskasutusse. Ettevõte investeeris veski soetamisse ligi 2,9 miljonit eurot.