Gaselli TOPi tipus troonivad ehitajad

Tänavuse Gaselli TOPi edukate ettevõtjate seas oli kõige rohkem jae- ja hulgikaubandusfirmasid, kuid silma paistsid hoopis ehitusettevõtted, kes küll koguarvult kaubandusele napilt alla jäid, kuid keda oli esikümnes koguni neli, kirjutab Äripäev.

Tänavuse gaselli TOPi võitnud ettevõte KRC Ehitus OÜ tegutseb ehitusäriga Tartus ja Tartumaal. Ettevõtte juht juht Siim Kroodo leiab, et ehituse põhiprobleem on tööjõupuudus, sest kogemustega ehitusinsenere on vähe ja koolist neid piisavalt kiiresti juurde ei tule.

Võitjaettevõtte juhi Siim Kroodo tee ehitusäri juurde algas Tallinna tehnikaülikooli ehitusinseneri õppes. “Lõpetasin 2010. aastal. Peale seda alustasin väiksema ehitus­ettevõttega Tallinnas.”

