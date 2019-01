Gatwicki lennujaama droonijuhtum tõi Easyjetile 17 miljonit eurot kahju

Intsident mõjutas ettevõtte teatel enam kui 82 000 klienti ja viis enne jõule 400 lennu tühistamiseni. Selle tulemusel kaotas lennufirma viis miljonit naela tulu ja kulutas kümme miljonit reisijate abistamiseks, kirjutab CNBC.

Uue aasta algus on see-eest ettevõttel hästi läinud. Easyjeti pressiteates seisis, et hoolimata Brexiti poolt tekitatud ebakindlusest majanduses, püsib nõudlus ja väljavaated Brexiti-järgseks perioodiks on hetkel head.

Gatwicki lennujaam suleti detsembris 36 tunniks, kuna selle lähistel lendasid droonid. Intsidendi tõttu suunati ümber umbes tuhat lendu ja see mõjutas kokku 140 000 reisijat kolme päeva jooksul.