Gazprom: ärge kasutage Austria gaasiplahvatust ettekäändena!

Vene gaasiekspordimonopol Gazprom teatas, et Euroopa ei tohiks ülereageerida sel kuul Austrias toimunud gaasiplahvatusele, mis tõi maagaasiturgudele šoki ja viskas gaasi hinna üles.

12. detsembri intsident, kus Austrias toimus gaasijaotusjaamas võimas plahvatus, viskas sama päeva gaasihinna 46 protsenti üles, kirjutab Bloomberg. See näitas, kuidas Euroopa Liit on võimeline gaasi transportima, hoidma ja kommunikeerima tarnekatkestuste ajal, ütles Gazpromi juhatuse aseesimees Aleksander Medvedev. Selle asemel, et kasutada intsidenti kritiseerimaks Venemaa gaasi peaks 28-riigist koosnev liit vaatama juhtunut kui vajadust parandada varustuskindlust, rääkis ta.

Energiajulgeolek oleneb sellest kui palju on erinevaid torujuhtmeid ja mitte sellest, mis riigist energiaallikas pärineb, lausus ta intervjuus.

„Nii nagu Venemaa sportlased osalevad Lõuna-Korea Olümpiamängudel neutraalse lipu all, ei ole ka gaasimolekulidel riigilippu,” lausus ta.

Poliitikud kogu Euroopas on kutsunud üles hajutama praegust sõltuvust vene gaasist. Plahvatus Austrias Baumgartenis katkestas maagaasitarned tundideks. Vene riigi suuromanduses olev Gazprom, kes katab kolmandiku EL gaasvajadusest, pidi enne gaasivoo taastamist piirama eksporti.

Tema sõnul ei maksa ka unistada veeldatud maagaasi tankeritest, kuna see ei garanteeri Euroopa julgeolekut, sest laevadelt mahalaaditav maagaas läheb ikka jälle samadesse torujuhtmetesse, mille kaugu gaas Euroopasse jõuab. Samuti ei saa taastuvenergiaga täielikult maagaasil põhinevat elektritootmist asendada.

„Peaksime mõtlema läinud talve peale,” lausus ta. „Pikka aega – me ei räägi päevadest, vaid nädalatest – oli Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal taastuvenergia osakaal elektritootmises ligi null kui mitte terveid päevi täiesti null.”