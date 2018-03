Gazpromi juht: Venemaa on Euroopa energiajulgeoleku garanteerija

Ajal kui Itaaliast Skandinaaviani kimbutab kõle külm, tuletas Venemaa gaasiekspordimonopol Gazprom meelde kui tähtsad nad on.

„Külmalaine näitas, et ainult Gazprom on võimeline suurendama gaasitarneid Euroopa klientidele maksimaalse võimsuseni,“ ütles Gazpromi juht Aleksei Miller. „Mitte keegi teine ei saa selle ülesandega hakkama.“

Vene riigi suurosalusega ettevõte teatas, et veebruar lõppes rekordmahus ekspordiga nende suurimale turule Euroopasse. Venemaa suurendas gaasitarneid ajal kui piirkonna nõudlus kasvas ja Euroopa enda gaasitoodang kahanes. See on viinud mureni, et Venemaa kasutab maagaasi poliitilise relvaga, millega survestatakse kriitikuid ja autasustatakse liitlasi.

Hiljutine külmalaine suurendas Gazpromi gaasieksporti Euroopasse vahemikus 18.-28. veebruarini enam kui 16 protsenti ehk keskmiselt 99,2 miljoni kuupmeetrini ööpäevas.

Veebruaris kasvas Gazpromi gaasieksport Euroopasse aastaga 7,9 protsenti, 14,8 miljardi kuupmeetrini. Seekord pole Euroopa arvestuses sees Türgit, mida Gazprom loeb tavaliselt Euroopasse kuuluvaks.