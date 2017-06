General Electricu ajaloos keerati uus lehekülg

USA hiiglasliku kõigega tegeleva ettevõtte General Electricu 16-aastat juhtinud juhatuse esimees Jeff Immelt astub tagasi. Immelti käe all läbis suurettevõte finantskriisi ja sai lahti hädisest laenuärist, kirjutab Reuters.

Alates 1. augutist juhib General Electricut John Flannery, kes on praegu ettevõtte meditsiinitehnika üksuse juht. 61-aastane Immelt läheb 31. detsembril pensionile.

Flannery juhiks nimetamise järel tõusis General Electricu aktsia börsi eelkauplemisel 3,6 protsenti.

Immelt võttis 2001. aastal ettevõtte juhtumise üle legendaarselt juhilt Jack Welchilt. 2015. aastal müüdi Immelti käe all 260 miljardi dollari eest GE Capitali varasid. Ettevõte võttis suuna finantseerimiselt tööstusele.

Investoritele ei ole Immelt just lemmik olnud. Tema juhtimise all on General Electricu aktsia hind langenud 29 protsenti. Samal ajal on USA suureetevõtete aktsiatest koosneva S&P 500 indeksi väärtus enam kui kahekordistunud.

55-aastane Flannery on olnud Geenral Electricus enam kui kolm aastakümmet.