General Motorsilt on täna oodata olulist uudist

USA autotootja General Motors peaks täna hommikul Pariisis pressisündmusel teatama Peugeot ja Citroeni tootjale PSA grupile Opeli ja Vauxhalli äride müügist, kirjutab Bloomberg.

Selle tehinguga vabaneks General Motors pikalt ettevõtet koormanud Euroopa probleemist. Tehingu summa peaks olema umbes kaks miljardit dollarit. Ühtlasi jääks ostja kanda osa pensionikohustustest. PSA maksab tehingus poole summast rahas ja poole PSA aktsiaoptsioonides.

See tehing on mõlemale autotootjale oluline. Alates panktorist pääsemisest 2009. aastal on General Motors jäänud Opeli ja Vauxhalliga enam kui üheksa miljardi dollariga kahjumisse. PSA-le tähendab see Euroopas suuruselt teiseks autotootjaks tõusu.

Euroopa autoturg on keeruline, kuna see on üleküllastunud massturg. PSA saaks tehingu tagajärjel müüa rohkem sõidukeid ja jaotada uute autode arendamise kulusid suurema autode arvu peale.