Geoloogid mures: miks värvatakse Simsoni loodavase geoloogiateenistusse töötajaid salaja?

Järgmise aasta alguses peaks Rakveres tegevust alustama Kadri Simsoni eestvedamisel loodav riiklik geoloogiateenistus, praegu Tallinnas asuva geoloogiakeskuse töötajad aga muretsevad, kas neid ikka võetakse sinna tööle.

OÜ Eesti Geoloogiakeskus osakonnajuhatajad on saatnud majandusministeeriumile mureliku kirja, kus tahavad teada, millal konkreetselt hakatakse loodavasse asutusse töötajaid värbama ja miks varjab protsessi saladuseloor.

Seitse allakirjutanut tahavad hiljemalt mai lõpuks teada saada, miks peetakse keskuse töötajatega läbirääkimisi väidetavalt salaja ja juhte informeerimata. Samuti on nende sõnul keskuses tekkinud ebakindluse atmosfäär, mistõttu spetsialistid soovivad töölt lahkuda. "Arvestades geoloogiliste tööde järjepidevust, seab töökogemusega spetsialistide lahkumine ohtu ka loodava geoloogiateenistuse võimekuse riigi tellimuse täitmisel," märgivad nad.

Loodava geoloogiateenistuse projektijuht Alvar Soesoo ütles Ärilehele, et oluline on mõista: geoloogiateenistus pole geoloogiakeskuse õigusjärglane ja otsest kohustust viimase töötajaid palgale võtta pole. "Need on kaks täiesti erinevat asja. Uus riigiamet pole praeguse keskuse järglane ei poliitilises ega õiguslikus mõttes, kuigi riigile pakutavate teenuste osas teatud ühisosa on," märkis Soesoo.

Tema sõnul võiks uues teenistuses tööd leida umbkaudu pooled geoloogiakeskuse töötajatest. Teenistuses hakkab kokku tööle suurusjärgus poolsada inimest.

Loe veel

"Teile võib teha ka mõni ajakiri pakkumise - see on normaalne tänapäeva maailmas, et inimestele tehakse pakkumine, kui nad töötavad teisele tööandjale. Olen rääkinud inimestega, kelle kohta on mulle öeldud, et neil on piisav kompetents -. olen küsinud, kas nad on huvitatud, ja kui on, kas võime MKM-i poolt defineerida ära tööülesande ja umbkaudse palganumbri," sõnas Soesoo.

Geoloogid soovivad teada, kaua üldse on plaanitud praegust Tallinna esindust töös hoida, ning kas riik on Rakveres mõelnud töötajate elamispindadele. "Kuidas on plaanis lahendada töötajate elukohtade probleem Rakveres? Reaalselt. Millised on võimalused-pakkumised?" seisab geoloogide kirjas.

Soesoo sõnas kommentaariks, et praeguse keskuse likvideerimisprotsess tema pädevusse ei kuulu, vaid on keskkonnaministeeriumi rida. Küll aga märkis ta, et Rakveres on kohtutud nii linnapea kui potentsiaalse arendajaga, kes on valmis piltikult öeldes kopa maasse lööma, et linna kolivatele kõrgepalgalistele spetsialistidele elupindasid pakkuda.

"Oleme välja arendanud üleminekuajad kaugtöö meetodil, mõelnud ka külaliskorteritele või hotellidega kokkulepete tegemisele - kui on pikaajaline leping ja mass on taga, muutub ka hind inimesele suupäraseks. Samas ma ei näe, et see oleks kohustus - ametikorterid olid ühes teises ühiskondlikus formatsioonis," ütles Soesoo.