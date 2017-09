Gigandid on Tallinna soojaturul piigid ristanud

Pealinna soojaturul toimuvas vaidluses on ühel pool Ain Hanschmidt ja Enn Pant, kelle osalusega ettevõttele kuulub Eesti Gaas. Teisel pool on Eesti soojakuningaks nimetatud Kristjan Rahu, kes on Utilitase kontserni suuromanik. Konflikti põhjuseks on üks Tallinna linnavolikogu kevadine määrus, millega otsustati muuta pealinna kaugküttepiirkondi ja seada uued piirid gaasiküttele. Selle määruse tõttu kaotas Eesti Gaas hoobilt umbes 700 ettevõttest klienti, kirjutab Äripäev.

Eesti Gaas nõuab õiguskantslerilt, et Tallinna kaugkütte piirkondi muudetaks ja tühistataks volikogu määruse sätted, mille järgi peab hoonele ehitusloa saamiseks gaasiküttest loobuma ja ühinema Utilitase kaugkütte süsteemiga.