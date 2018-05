Gigantide heitlus: kaks kaubandushiidu teevad hiigelinvesteeringuid, et üksteist üle trumbata

Amazoni online-impeeriumi kõrval omab Walmarti tähtsaim ärisegment, Walmart U.S. tegelikult väga laia komplekti veebisaite. Nendest tähtsaim on Walmart.com, mis pakub üle 75 miljoni tooteühiku. Samas on Walmarti suurimaks relvaks Amazoni vastu peetud hoopis Jet.comi, mis sihib kõrgema sissetulekuga urbanistlikku Y-generatsiooni. Walmart ostis Jet.comi 2016. aasta augustis 3,3 miljardi dollari eest. Tehing osutus ettevõttele algselt kasulikuks, sest see paisutas online-tulusid ja üks aasta pärast tehingut oli WMT aktsia ligi 10% kallim. USA üldist jaekaubandust kujutav indeks langes sama ajaga aga -3%, kuid S&P 500 indeks tõusis 17%.

Samas kukkus Walmarti aktsiahind käesoleva aasta veebruaris -10% pärast seda, kui oli teatanud 2017. aasta viimase kvartali nõrkadest online-müügi tulemustest. See oli ettevõtte suurim ühepäevane kukkumine alates 1988. aasta jaanuarist. Ettevõtte tegevjuhi sõnul oli neil mitmeid tulude kasvu negatiivselt mõjutavaid operatiivseid probleeme. Selle kõrval arvatakse ka, et Jet.comi mõju Walmarti müügituludele hakkab vaikselt vähenema. Sellele vaatamata on Walmart Amazonile üheks tugevaimaks konkurendiks.

USAs on märgata ettevõtete konkureerimist just toidutööstuses - Amazon omandas WholeFoodsi, Walmart plaanib aasta lõpuks 100 uut internetist tellitud toidukaupade kättesaamise teenust pakkuvat kauplust avada.

Loe veel

Kuid põhjusel, et kumbki firma pole Hiinas domineerivale positsioonile jõudnud, loodavad nad kiiresti enda kannad hoopis Indias kinnitada. Praegu on comScore’i andmetel Amazon Indias kõige kiiremini kasvav turg ja enim külastatud veebileht nii nutiseadmes kui personaalarvutis. Amazon Prime sai Indias esimese tegutsemisaasta jooksul rohkem uusi liikmeid kui üheski muus piirkonnas kogu Amazoni ajaloo vältel. Fakt on aga see, et India on väga vaene riik ja praegu on seal ainult 2% jaemüügist internetis. Aga kuna seal müüakse nutitelefone väga odavalt, tekib igal aastal kümneid miljoneid uusi internetikasutajaid just India kodanike seast.

India e-kaubandusele prognoositakse ka suurt kasvu. 2017. aastal oli selle koguväärtus 38,5 miljardit dollarit, 2026. aastaks on see CNN Money kohaselt jõudnud aga 200 miljardi dollarini. Ettevõte, mis sealset online-jaemüüki juhib, on Flipkart. Walmart on kaks aastat pidanud viimase aktsionäridega läbirääkimisi, et ettevõttest osa saada. Walmarti pakkumine on 12 miljardit dollarit 55%lise osaluse eest. Ka Amazon on oma pakkumise teinud, kuid aktsionärid eelistavad Walmarti.

2019. aasta teises pooles jõustub aga 10 miljardi dollariline tehing, kus Walmarti Suurbritannia supermarketite kett Asda ühineb enda suurima rivaali, Sainsbury’sega (SBRY). Walmartile jääb Asdast 42%, ülejäänud osa eest saab 5,9 miljardi dollari väärtuses Sainsbury’se aktsiaid ning 4,1 miljardi dollari väärtuses sularaha. Antud ühinemine on üks osa Walmarti rahvusvahelise kasvu tõhtustamise strateegiast. Turundusprofessorid India Ärikoolist väidavad, et Walmartile ja Amazonile oleks kõige parem aga see, kui nad lõpetavad sõdimise ja sõlmivad kokkuleppe, mis säästab mõlema raha ning vaeva.