Gild-panga investeerimispettuse ohvrid jätkavad kohtuteed Aserbaidžaanis

Ligi aasta kestnud kohtumenetluses jõudis kohus täna järeldusele, et asjaolud on endiselt ebaselged ning tuleb tellida täiendav ekspertiis selles osas, millist maad rendilepingud puudutavad. On hämmastav, millise segaduse eesti kelmid on suutnud siin kaugel maal kokku keerata, seda kõike Eesti Vabariigi krediidiasutuse litsentsi alusel tegutsenud GILD panga kaasabil.

Loodan vähemalt, et tulevikus ei saaks enam tekkida olukorda, kus justkui riikliku järelevalve silme all saavad kurjategijad niisugusel viisil inimestelt raha välja petta, ilma et nende raha eest üldse mingit vara oleks ostetud,” täiendas Ruubel.

Aserbaidžaanis kohut käivate Eesti ettevõtjate read on jäänud hõredaks: põhilist osa omal ajal suuri lootusi omanud ettevõttes Delta Land omab tänaseks Aserbaidžaanis kaua tegutsenud Indrek Aasna, vanadest karastunud kohtuskäijatest on rivisse jäänud kaheksa investorit, sh Marcel Vichmann, Kristjan-Thor Vähi, Aivo Kuldmäe, Hans H Luik ja Peeter Kukk.