Globaalne küberrünnak peatas Nissani autotootmise

Reedel toimunud globaalse küberrünnaku üks ohvreid oli Nissani autotehas Inglismaal.

Firma teatas, et tootmine peatus lunaraha nõudva rünnaku tõttu. Rünnaku tarkvara pärineb USA julgeolekuagentuuri NSA varastatud süsteemist.

Nissani esindaja ütles, et hetkel töötatakse tehase arvutivõrgu taastamse nimel. "Nagu paljusid teisi asutusi, oli ka Inglismaa Nissani tootmine küberkuriteo ohver."

Tootmine ei ole tänaseks taastunud, kuid õnneks ei töötanud tehas rünnaku ajal täiel võimsusel. Irooniliseks muudab olukorra see, et Inglismaa peaminister Theresa May teatas eile õhtul, et valitsus plaanib muuta Inglismaa turvaliseimaks kohaks, kus online äri teha. "Me töötame selle nimel, et Inglismaast saaks parim koht maailmas, kust alustada digitaalset äri."

Lisaks Nissani tehasele sai rünnaku osaliseks Inglismaa tervishoiusüsteem, mille tõttu pidid haiglad patsiente ära saatma, sest arvutivõrgust ei pääsenud inimeste andmetele ligi. Rünnaku üheks põhjuseks oli tervishoius kasutatavad vananenud arvutisüsteemid.

Tervishoiuminister saatis valitsusele kirja, kus kurits, et tervishoiusüsteem kasutab vanu Windows XP arvuteid, millel puudub turvasüsteem, sest valitsus lõpetas 2015. aastal lepingu Microsoftiga, mis tagas süsteemi turvalisuse.