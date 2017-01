USA uueks presidendiks valitud Donald Trumpi säutsud juhivad USA autotööstust: vaevalt oli GM Trumpilt Mehhikos tootmise eest õiendada saanud, kui rivaal Ford teatas, et loobub Mehhikosse uue suure tehase ehitamise plaanist ning investeerib selle asemel Michigani.

"General Motors saadab Mehhikos tehtud Chevrolet' Cruze'i USA autokaupmeestele maksuvabalt üle piiri. Tooda USAs või maksa suurt maksu piiril," teatas Trump Twitteris.

Opel Astra sõsarauto Chevrolet' Cruze'i toodetakse Ameerika mandril nii USAs kui ka Mehhikos. Mehhikos pannakse GMi teatel kokku vaid järskpäraga varianti Cruze'ist, mida müüakse peamiselt muudel Lõuna-Ameerika turgudel ja tuuakse USAsse vaid väga vähesel määral.

Rohkemat USA autotootmisgigant, mille tegevjuht Mary Barra kuulub ka Trumpi majanduspoliitika osas nõustavasse komiteesse, teemat ei kommenteerinud. Kuid Trumpi kriitika tabas GMi mõneti kehval momendil: Cruze'i müüginumbrid on vähenenud, sest nafta on odav ning kütusesäästliku väikeauto ostmiseks on USA elanikel vähe motivatsiooni. Sestap on autotootjal kavas Cruze'i USA koostetehases Lordstownis üks vahetus koondada, mis tähendab töö lõppemist umbes 1200 töötajale.

Ford, kes on Mehhikos tootmise eest aga korduvalt Trumpilt noomida saanud, osutus täna paipoisiks, teatades, et jätab ära 1,6 miljardit dollarit maksva tehase ehitamise Mehhikosse. Selle asemel investeerib ettevõte 0,7 miljardit Michigani osariigis paiknevasse koostetehasesse.