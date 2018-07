GoBusist vallandatud bussijuht: juhid pandi Tallinn-Tartu liini sulgemisel fakti ette - lahkute ise või ei saa enam kunagi tööd

Seejärel helistasin ka logistikule, kes ütles, et nii mina kui ka mind saatnud juht, kes nägi seda sündmust pealt peame kirjutama seletuskirjad järgmisel päeval tagasi Tallinna jõudes. Seletused sai kirjutatud ning päev möödus rahulikult kuni selgus, et 27.06-30.06 toimuma pidanud Tallinn-Saksamaa-Tallinn tellimusveole, kuhu mind sooviti ning mille pärast enda plaanid tühistasin, mind ei lubata 21.06.2018 toimunud juhtumi pärast, kusjuures see otsus võeti vastu enne kui minult ja mind saatnud juhilt seletused võeti.

Tundsin ennast karistatuna, kuid ei teadnud täpselt mille eest! Õhtul juba kodus olles, kirjutas mulle Facebooki aga töökaaslane, et kas mind lasti lahti vms. Kui küsisin, et miks ta nii arvab, siis teavitas mind, et minu graafikujärgsed päevad pakuti teistele juhtidele.

Olin juba kergelt segaduses ning helistasin logistikule ja küsisin otse, et kas jutt vastab tõele. Vastati, et jutt vastab tõele ning ülemus helistab mulle homme. Jäin siis ärevalt kõne ootama, mida aga ei tulnud, püüdsin hommikul kohe helistada, kuid kõnele ei vastatud, seejärel saatsin ka sõnumi, et plaanin maale minna ning sooviksin siis mingit vastust enne teada saada.

Umbes kell 9 ülemus helistaski ning vabandas, et ei olnud mulle helistanud ning seletas, et juhtkond püüab nii ettevõtet kui ka mind säästa võimaliku kriitika eest vms. Mingil määral tundus ju tema jutt loogiline. Kuid 25.06.2018 lõunal püüdsin ülemusele helistada millele kohe ei vastatud, sain sõnumi, et helistab mulle peale koosolekut paari tunni jooksul. Nii ta ka helistas, ning siis tabas mind nagu välk selgest taevast uudis, et minu töösuhe lõpetatakse just selle sama juhtumi pärast.

Kui küsisin, et mida ma siis valesti tegin, vastas et ma jätsin inimese bussist maha. Eelnevalt kui olin küsinud siis kinnitas mulle, et ma pole midagi valesti teinud.

Nüüd aga olen tööst ilma ning kokku saanud karistada 3 korda ühe ja sama asja eest. Kui endamisi mõtlen, kas oluline on ühe inimese nõudmisele järgi anda, temalt sõiduraha kätte saada ning teiste reisijate, kes on samuti pileti ostnud heaolu ja turvalisus ohtu seada, siis antud juhul jääb GO Bussist täpselt niisugune tunne, et ta vilistab reisijate ohutuse peale, ning loeb ainult see palju keegi sisse toob.

Minu otsus vanaproua maha jätta ning talle sõiduraha tagastada tugines aga ikkagi arvestades kõiki reisijaid, nende heaolu ja kõigi sõidu ohutust ja turvalisust arvestades. Milles olen süüdi või mida tegin valesti, see on mulle siiamaani arusaamatu. Hoolitsesin ju selle eest, et proua ikkagi Tartu saaks, mida ta ka sai.

Kõik enda kohta tehtud otsused sain teada kas teiste juhtide käest või siis ise otse ülemuselt küsides, et mida minuga edasi plaanitakse. Otse ei ole mulle keegi midagi ise ütlema kiirustanud, tunnen ennast petetuna, karistatuna ning kui kaltsuna, millega võib teha mida iganes.