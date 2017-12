Goldman Sachs: bitcoin ei võta ära kulla sära

Kõrvutades bitcoini suhtes valitsevat vaimustust ja kulla tagasihoidliku hinnaliikumist tekitab küsimuse, et kas krüptovaluuta nõudluse kasv on vähendanud kulla nõudlust, kirjutab Bloomberg.

USA suurpank Goldman Sachs, et vastus on ei. Kuigi bitcoin on näidanud kullast suuremat hinnakõikuvust ja madalamat likviidsust, on kõigi bitcoinide 275 miljardi dollariline turuväärtus väike võrreldes kulla 8,3 triljoni dollariga, kirjutasid panga analüütikud Jeffrey Currie ja Michael Hinds.

„Kuigi madal likviidsus ja kasvanud volatiilsus võivad hoida üleval huvi bitcoini vastu, ei suuda see tõenäoliselt veenda investoreid riskide hajutamiseks bitcoini suunas,“ kirjutasid nad. „Kuld on pika ajalooga tõestanud, et omab väärtust riskide hajutamisel.“

Esmaspäeval hüppas bitcoini hind 17 000 dollarile. Aasta algul maksis krüptoraha vaid tuhande dollari ringis. Kuld on tänavu kallinenud vähem kui kümme protsenti.