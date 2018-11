Gonsiori tänava söögikohad: tee-ehitus tõi korraliku kahjumi

Restorani Best Pizza Buffet juht Tiia Schapeli sõnul kadusid kliendid kohe pärast teetööde algust ja külastatavus kukkus 50-60 protsenti. Ta selgitas, et kui tavaliselt satub suvel restorani palju ka turiste, siis tänavu läksid nad mujale. „Klientidele oli juurdepääs raskendatud. Lubati, et kõnniteed säilivad aga tegelikult olid ukse ees suured kraavid. See mõjutas äri väga tugevalt ja taastumine võtab aega. Klient ei ole harjunud siia tulema.”

Schapel ütles, et nad palusid linnavalitsuselt korduvalt märke, mis viitaksid ettevõttele, aga need paigaldati alles suve lõpus. „Saatsime abipalveid ja küsimusi. Meile saadeti tüüpvastuseid, et teid peab ehitama jne. Suhtlus oli kaootiline. Lõpuks saime tee-ehitajaga normaalselt suhelda ja nende käest saime natuke infot. Esialgu lubati, et see lõik kus meie asume kuni pronksini saab jaanipäevaks valmis. See tehti nüüd eilseks lõplikult valmis,” jätkas ta.

Teeremondi ajal pani uksed kinni restoran Pekingi Part ja kohviku Nikolay juhataja Irina Krimanova sõnul oleks ka neid sama saatus tabanud, kui poleks käinud püsikliente. Krimanova ütles, et selle perioodi jooksul tuli suur kahjum, kuid ei soovinud sellest täpsemalt rääkida. „Suvel polnud kedagi. Meil olid terved päevad saal tühi. Tavaliselt tulevad inimesed lõunale ja pirukat võtma, õhtuti käidi istumas. Aga polnud kedagi,” kirjeldas ta.

Krimanova jätkas, et klientide arv on hakanud nüüd taastuma, kuid külastajate tagasimeelitamiseks tuleb palju vaeva näha. „Peame tegutsema nagu söögikoht, mis avab esimest korda uksed,” lisas ta.

Best Pizza Buffet juht lausus samuti, et taastumine võtab aega. „Eks peame samm-sammult liikuma. Vahepealne aeg tekitas korraliku joonealuse miinuse,” sõnas Schapel.