Google kaebas Brüsseli rekordilise trahviotsuse edasi

Tehnoloogiagigant Google kaebas Euroopa Komisjoni juunikuise 2,4 miljardi euro suuruse trahviotsuse edasi, vahendab BBC.

Euroopa Komisjon tuvastas, et Google kuritarvitas oma turupositsiooni, kui andis enda veebipoodidele otsingutulemustes eelise. Rikkumise eest saadud trahv oli regulaatori poolt määratud ajaloo suurim.

Komisjon märkis lisaks, et kui rikkumisi jätkatakse, võivad tehnoloogiagiganti oodata uued trahvid.

Google kinnitusel ei ole neil edasikaebamisotsusele midagi lisada.

Trahviotsust langetades lausus Euroopa konkurentsivolinik Margrethe Vestager, et Google tegevus on vastuolus Euroopa Liidu konkurentsireeglitega. Juba toona kinnitas Google’i pressiesindaja, et ettevõte ei ole otsusega nõus.

Juunis anti Google’ile ka 90 päeva oma konkurentsireegleid rikkuva tegevuse lõpetamiseks. Kui seda ei tehta, ootab ettevõtet ees uus trahv, mis võib ulatuda 5 protsendini emafirma Alphabet globaalsest päevakäibest.

Ettevõttel on muutuste sisseviimiseks aega 28. septembrini.