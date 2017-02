Google võitis maailma kõige väärtuslikuma brändi tiitli, mis on aastaid kuulunud Apple'ile.

Brand Finance'i uuringus selgus, et Google'i brändi väärtus kasvas 2016. aastal 24% 109,4 miljardi dollarini, samas Apple'i väärtus langes 107,1 miljardi dollari peale.

Igal aastal koostab Brand Finance edetabeli, milles hinnatakse tuhande suurima ettevõtte väärtust. Viimati kuulus esikoht Google'ile aastal 2011, peale seda lõi positsiooni üle Apple, püsides tipus neli järjestikkust aastat.

Brand Finance'i tegevjuht David Haih ütles, et Apple'il on raske hoida turul tehnoloogilist eelist, kui Hiina turule on tulnud palju kohalikke konkurente. "Apple on elanud mitu aastat laenatud ajast, tuginedes ainult oma nimele, mis on muidu tugeva brändi tunnus, kuid Apple on seda teinud liiga kaua."