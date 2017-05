Google'i saladuste varastamie võib mehele kalliks maksma minna

Google'i sõnul varastas nende endine isesõitvate autode osakonna juht Anthony Levandowski neilt LIDARi tehnoloogia. Samal ajal kui mees töötas nende Waymo projekti kallal, tegi ta ka konkurent Ottot, mille hiljem ostis 680 miljoni dollariga ära Uber. Google'i saladuste varastamine ei ole aga loomulikult odav lõbu, kirjutab Celebrity Networth.

Google on sisse andnud suure kohtuasja Otto vastu, et nad on varastanud nende disaini ning intellektuaalse omandi. Tegemist on tehnoloogiaga, mis võimaldab tuvastada takistusi.

Kohtuasjast tuleb välja, et Google lubas Levandowskile eduka projekti eest anda 120 miljonit dollarit. Google väidab, et mees hakkas konkureeriva toote kallal tööle juba 2012. aastal. Ta ehitas üles koguni kaks konkureerivat kõrvaläri - Odin Wave'i ja Tyto Lidari.

Odin Wave'st sai ettevõte 2012. aasta augustis. Google hakkas asja vastu huvi tundma 2013. aasta keskel, kui firma tellis samasuguse eritellimusel tehtud osa, mida Google kasutas oma lasertehnoloogias. Levandowski ütles toona, et ta ei ole Odin Wave'i omanik.

Siis liitus Odin Tytoga, et arendada LIDARi moodulit. Levandowski oli ise osaline Google'i meeskonnas, kes uurisid võimalust, kas oleks mõistlik Tyto ära osta. Lõpuks liideti see aga Ottoga ja siis kohe müüdi maha Uberile.

Kohtupaberitest tuleb välja seegi, et Levandowski hakkas Google'i isesõitvate autode projekti töötajaid Otto juurde tööle meelitama 2015. aastal. Ta varjas seda kõike, et saada kätte oma 120 miljonit dollarit. 2016. aasta jaanuaris lahkus ta Google'ist ja asus tööle Uberi isesõitvate autode osa juhiks.

Levandowski on varem uudistes olnud sellega, et ta testis Nevada teedel juhita rekat, aga tal puudus selleks luba. Nimelt peab seal selliste katsete tegemiseks olema firmal tagatisraha 5 miljardit dollarit, et võimalikke tekkinud kahjusid hüvitada. Samas ei teinud osariik Ottole mingit trahvi ning täna ehitatakse Uberi koosseisus sinna juba isesõitvate autode sertifitseerimise keskust.

Viimane uudis räägib aga sellest, et mees on astunud uurimise ajaks Uberi isesõitvate autode projekti juhi kohalt tagasi.