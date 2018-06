GRAAFIK | 40 000 inimest on kasutanud tulumaksuvabastust rohkem kui ette nähtud

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul kasutab ligi 36 000 inimest rohkem maksuvaba tulu määra, kui nende aastatulu tegelikult lubaks. Kokku on seetõttu nemad makstud tulumaksu 2 miljonit eurot oodatust vähem.

Alates 1. jaanuarist rakendus kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus. Seega on aastatuluga kuni 14 400 eurot maksuvaba tulu 6000 eurot aastas. Ehk kuni palgaga 1200 eurot on maksuvaba tulu 500 eurot kuus. Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile ning alates 25 200 eurosest aastatulust on maksuvaba tulu 0.