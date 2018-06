GRAAFIK | Eesti inimeste elatustase on Euroopa Liidu kehvemate seas, Baltikumis jääme ka Leedule alla

Eurostati täna avaldatud andmetest selgub, et riigi elanike majanduslikku heaolu peegeldav tegelik eratarbimine ostujõu pariteedi alusel, oli Eestis eelmise aasta kokkuvõttes 72% euroliidu keskmisest ning Baltimaades jäi Leedule alla.

Leedu näitaja on meist oluliselt kõrgem- 88% Euroopa Liidu keskmisest. Seejuures on Leedu näitaja parem Portugalist, Tšehhist, Kreekast, Poolast.

Läti vastav number jääb meile alla ning on 70% Euroopa Liidu keskmisest.

Sageli kasutatakse riigi rikkuse mõõtmiseks sisemajanduse kogutoodangut (SKT) elaniku kohta. See aga ei näita riigi elanike tegelikku olukorda. Eurostati hinnangul peegeldab viimast paremini just tegelik eratarbimine ostujõupariteedi alusel.

Kõige kõrgem on näitaja Luksemburgis, kus see moodustab 130% ELi keskmisest, Saksamaal on see 122% ning Austrias 118% ELi keskmisest.

Edetabeli tagumises otsas on Bulgaaria (55%), Horvaatia (61%) ning Ungari 63% ELi keskmisest.