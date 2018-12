GRAAFIK | Illegaalsete immigrantide arv USAs kukkus kümne aasta madalaimale tasemele

Kui 2007. aastal oli USAs hinnanguliselt 12,2 mijonit illegaalset immigranti, siis 2016. aastaks oli see vähenenud umbes 10,7 miljonile.

Statista kirjutab, et see trend on otseselt seotud mehhiklaste piiriületuste langusega.

2007. aastal elas USAs 7 miljonit illegaalset mehhiklast ning 2016. aastaks oli see number langenud 5,4 miljonile.

Langusele vaatamata annab Mehhiko jätkuvalt poole USA illegaalsetest immigrantidest.