GRAAFIK | IT-sektori palgad: millised on keskmised töötasud erinevate ametikohtade ja kogemuse puhul

Eesti IT-maastikule on tulnud rakendus Frank, mis on loodud selleks, et asendada või täiendada olemasolevaid värbamiskeskkondi nagu CV Online või CV Keskus. Frank elab sinu telefonis ja teeb sulle reaalseid tööpakkumisi vastavalt sellele, millised andmed oled sa talle sisse söötnud. Frank ei tea, kes sa oled, aga ta suudab koguda kasutajatelt põnevat infot. Nii saamegi teada, milline on IT-sektori palkade hetkeseis. Millist palka saadakse ning millist pakutakse.

Frank on tegutsenud peaaegu kaks nädalat ning selle ajaga on nende kasutajate arv Eestis jõudnud 4500 peale, kuid lähipäevil soovitakse jõuda 5000 piirini. Keskkond vahendab täna enam kui 160 kuulutust ning nendega teevad koostööd 59 Eestis tegutsevat firmat, millest valdav osa on suured ja tuntud tegijad nagu Playtech, Transferwise, LHV, Swedbank, Tele2, Helmes ja teised.

Franki üheks kasuteguriks on ka see, et see annab väga hea ülevaate selle kohta, mis turul toimub. Taustal kogub see anonüümset infot sektori palkade kohta, sest igal kuulutuse juures peab olema "auhind", mille järgi kandideerija läheb ehk töötasu. Ärileht koos Franki loojate MeetFrank OÜ-ga kaardistas hetkeseisu ehk keskmised palgad ametikohtade kaupa ning ka kogemuse järgi. Viimase puhul on siis toodud, kui palju teenivad sektoris näiteks 2,3 või 6 aastat töötanud inimesed. Teiselt poolt aga, kui palju on tööandjad valmis maksma erineva staažiga inimestele. Iga kuulutuse juures selliseid andmeid ei ole, seega ei seo tööandja iga kord staaži ja palganumbrit.